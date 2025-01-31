Под Орлом норка вымогает у рыбаков рыбу

Читатели прислали в редакцию ОрелТаймс забавное видео. На котором норка выпрашивает у рыбаков рыбу. Съёмки были сделаны накануне, на пруду в районе посёлка Стрелецкий, что в Орловском муниципальном округе.
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