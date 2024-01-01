Королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола

Королева Дании Маргрете II, правящая с 14 января 1972 года, приняла решение отречься от престола 14 января 2024 года.
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