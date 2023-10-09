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Петербуржцы в Израиле: свидетельства очевидцев

Петербуржцы в Израиле: свидетельства очевидцев

Трагические события в Израиле всколыхнули весь мир — не только из-за беспрецедентной атаки со стороны арабских террористов, унесшей жизни сотен мирных жителей, но и потому, что в Ашкелоне, Тель-Авиве и других местах, которые пострадали от действий ХАМАСа, оказались граждане самых разных стран.

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