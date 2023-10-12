Россиянка получила девять лет колонии за расправу над мужем на глазах у детей

В Омской области суд приговорил 44-летнюю женщину к 9 годам колонии строгого режима. 25 декабря 2022 года во время конфликта с 59-летним супругом из-за ревности женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужчину.
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