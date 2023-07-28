«Умереть просто так»: Последнее видео идиота, переходившего дорогу уткнувшись в смартфон

Складывается впечатление, что сегодня вся страна живёт в смартфонах. Все - взрослые, дети, пожилые люди передвигаются, сидят и стоят в общественных местах, уткнувшись в свои мобильники.
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