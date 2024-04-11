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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Собянин: В Москве модернизируют 90 зданий колледжей

Собянин: В Москве модернизируют 90 зданий колледжей

Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне Будет модернизировано более 230 существующих, а также создано порядка 90 новых мастерских и лабораторий городских колледжей до конца года.

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