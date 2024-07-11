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Царьград

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Еще одна жительница Архангельской области бросилась спасать ребенка, но утонула сама

Еще одна жительница Архангельской области бросилась спасать ребенка, но утонула сама

По предварительным данным МЧС, погибшая не умела плавать.38-летняя жительница Вилегодского округа Архангельской области отправилась на речку Виледь, чтобы искупаться.

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