 Самолет из Петербурга со 186 пассажирами при посадке выкатился за полосу в Перми

Самолет из Петербурга со 186 пассажирами при посадке выкатился за полосу в ПермиСегодня утром самолет Боинг 737-800 из Петербурга при выполнении посадки в Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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