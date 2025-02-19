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У пособников экс-депутата Пономарева идут обыски в девяти регионах РФ

У пособников экс-депутата Пономарева идут обыски в девяти регионах РФ

Силовики проводят обыски у пособников экс-депутата Ильи Пономарева (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в девяти регионах России.

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Комментарии
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федор
Что у этой гниды ещё сторонники есть? И эти мрази спокойно живут и работают? Да уж !!!! Ликвидировать опарышей.
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23 час.
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