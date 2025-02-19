У пособников экс-депутата Пономарева идут обыски в девяти регионах РФ

Силовики проводят обыски у пособников экс-депутата Ильи Пономарева (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в девяти регионах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии