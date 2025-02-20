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Экс-посол Эмануэль обвинил Трампа в “осуществлении мечты Сталина”

Экс-посол Эмануэль обвинил Трампа в “осуществлении мечты Сталина”

Экс-посол Эмануэль обвинил Трампа в “осуществлении мечты Сталина” AlexCoderЭкс-посол Эмануэль обвинил Трампа в “осуществлении мечты Сталина” AlexCoder Многие недовольны действиями нового президента Бывший американский посол в Токио Рам Эмануэль заявил, что новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп своими высказываниями по поводу украинского конфликта помогает нашей стране реализовать давнюю стратегическую цель.

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