Медики рассказали о бесплодии у перенесших COVID-19

Здоровье Развитие осложнений зависит от уровня иммунитета. Российский акушер-гинеколог Владимир Сурсяков рассказал СМИ о том, что тяжелое протекание коронавирусного заболевания может приводить к сбою в работе репродуктивных систем мужчин и женщин.