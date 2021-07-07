Донбасс Сегодня

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кузьмин
    Меня всегда удивляли дебилы,которые видят что на переходе соседняя машина тормозит,добавляют скоростьСбившую троих дет...
  • Ляля
    И это очень вкусно!Как приготовить Л...
  • Лада Мира
    В веках и на Руси и на всей планете свергали царей-королей ,императоров ,шахов -падишахов ,фараонов и тп главнюков ...Кто и зачем убил ...

Медики рассказали о бесплодии у перенесших COVID-19

Медики рассказали о бесплодии у перенесших COVID-19

Здоровье Развитие осложнений зависит от уровня иммунитета.  Российский акушер-гинеколог Владимир Сурсяков рассказал СМИ о том, что тяжелое протекание коронавирусного заболевания может приводить к сбою в работе репродуктивных систем мужчин и женщин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх