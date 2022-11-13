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Евгений Плющенко: «Сегодня установил новый рекорд – 21 раз подряд исполнил бедуинский прыжок. В мире никто не делает даже 18»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, что установил новый рекорд на шоу «35 лет на льду» в Москве.

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