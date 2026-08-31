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Компания выпустила солнечную пленку с КПД 24,4% для изогнутых поверхностей

Компания выпустила солнечную пленку с КПД 24,4% для изогнутых поверхностей

В отличие от традиционных солнечных панелей, ElectroFlex не требует стекла, металлической рамы, стоек и крепежных элементов.

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