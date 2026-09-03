Замглавы МО Залевский: стоит вопрос перемещения ядерного оружия через Польшу

Польша хочет участвовать в программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия альянса.
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Можно только приветствовать. Уж на что-на что, а на пшеклянд у России ресурсов хватит.