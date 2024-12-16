Политический деятель из Запорожья Владимир Рогов проинформировал о том, что подразделения Армии России добились серьёзного продвижения на Кураховском участке линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике.
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