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Сборная России не обыграла Таджикистан, умер глава ФФКР Александр Горшков, Роналду жалуется на подрезанные крылья, Катар подкупает эквадорцев, Мане мимо ЧМ и другие новости

Сборная России не обыграла Таджикистан, умер глава ФФКР Александр Горшков, Роналду жалуется на подрезанные крылья, Катар подкупает эквадорцев, Мане мимо ЧМ и другие новости

1. Сборная России сгоняла унылые нули с Таджикистаном в товарищеском матче. За игру команды нанесли всего по 3 удара в створ.

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