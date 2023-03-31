Военный эксперт: Наступление ВСУ может начаться в середине апреля

Наступление ВСУ может начаться в середине апреля, считает военный эксперт Владимир Евсеев.Наступление ВСУ может начаться в середине апреля, поэтому у русской армии в зоне СВО остается не так много времени для проведения активных боевых действий.
Наступление ВСУ может начаться в середине апреля, считает военный эксперт Владимир Евсеев.Наступление ВСУ может начаться в середине апреля, поэтому у русской армии в зоне СВО остается не так много времени для проведения активных боевых действий.
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