Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

8 подписчиков

Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Всероссийского форума и премии

Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Всероссийского форума и премии

Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Всероссийского форума и премии.Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий ежегодное проведение Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» и церемонии вручения одноименной премии «Служение».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым