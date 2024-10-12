В Ингушетии призывают «брить кадыровцев»

Власти Ингушетии назвали провокацией призывы брить чеченцев за слова Кадырова В Ингушетии после заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о «кровной мести» начали массово распространяться призывы к насилию в отношении жителей Чечни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии