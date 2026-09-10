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Аргументы и Факты

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Стало известно имя вероятного наследника Ким Чен Ына

Стало известно имя вероятного наследника Ким Чен Ына

Согласно сведениям, опубликованным изданием Independent со ссылкой на данные разведывательного управления Южной Кореи, наиболее вероятной преемницей Ким Чен Ына считается его дочь Ким Чжу Э.

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