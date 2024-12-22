Легковушка врезалась в автомобиль пожарной охраны в Костомукше

21 декабря в 12:05 специалисты МЧС Карелии привлекались для оказания помощи при ДТП. Как рассказали в телеграм-канале министерства, легковой автомобиль съехал в кювет по адресу: Костомукша, ФАД А-137 187 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии