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Царьград

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REIC: Русские приобрели 842 квартиры в Таиланде за $109 млн

REIC: Русские приобрели 842 квартиры в Таиланде за $109 млн

В первой половине 2026 года русские заняли второе место по покупке квартир в Таиланде: приобретено 842 объекта на 3,6 млрд батов.

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