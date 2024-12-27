Акции GameStop подскочили на 6% после поста в сети X с ником Roaring Kitty

Бумаги сети магазинов видеоигр GameStop подскочили в ходе вчерашней сессии на 6% после публикации в сети X трейдера с ником Roaring Kitty (ревущий котенок), ставшего одним из вдохновителей ралли «мемных акций» три года назад, пишет издание Barron’s.
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