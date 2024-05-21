Следователь Торжокского межрайонного следственного отдела СКР побеседовал со школьниками

Следователь Торжокского межрайонного следственного отдела следственного управления провел профилактический урок в МБОУ «Центр образования», на котором ученикам 7, 8 и 9 классов особое внимание было уделено профилактике подростковой преступности.
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