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Газета.ру

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Таймураза Мамсурова наделили полномочиями сенатора от Северной Осетии

Таймураза Мамсурова наделили полномочиями сенатора от Северной Осетии

Таймураз Мамсуров наделен полномочиями сенатора от Северной Осетии главой республики Сергеем Меняйло.

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