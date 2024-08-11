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«Пить будем потом». 25 лет операции «Преемник»: как Путин пришел к власти после Ельцина на самом деле

«Пить будем потом». 25 лет операции «Преемник»: как Путин пришел к власти после Ельцина на самом деле

Президент России Владимир Путин и экс-президент России Борис Ельцин, по окончании церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце, 2000 год 9 августа 1999 года Владимир Путин указом президента Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности председателя правительства РФ, а 16 августа утвержден в этой должности Госдумой.

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