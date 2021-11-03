Красота и привлекательность ослов

А вы знали, что 8 мая — Всемирный день осла, но есть места, где день ослов празднуют каждый день? Рэйчел Тотаро работает в Il Rifugio degli Asinelli, итальянском заповеднике ослов, благотворительной организации, основанной в 1969 году, базирующейся в Великобритании, но работающей по всему миру для защиты ослов, повышения осведомленности и возможности дать людям понять, насколько великолепны эти часто неправильно понятые существа! 135 ослов и мулов (смесь осла и лошади) живут в Rifugio, большинство из них спасены после жестокого обращения и пренебрежения.