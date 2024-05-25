Простой трюк, который поможет вам избавиться от мобильной зависимости Максим МорозовКаждый день, приходя домой с работы, вы берете телефон и начинаете «пролистывать» контент, который захватывает ваше внимание, и несколько часов пролетают как одно мгновение.
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