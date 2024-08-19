«Наглый лжец не достоин находиться здесь»: Саша Стоун открыто конфликтует и оскорбляет Вячеслава Чепурченко

Каждая новая серия реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» приносит все новые ссоры. Если на других похожих телеперадачах участники сразу же находят общий язык и сближаются, то в этой программе звезды с самого начала разбились на лагеря и стали открыто конфликтовать друг с другом.