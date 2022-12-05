Французы посоветовали Макрону дружить с Россией, а не с «партнерами» по НАТО

Дружба с Россией намного надежнее, чем с «партнерами» по Североатлантическому альянсу. Так читатели газеты Le Figaro ответили на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об экс-председателе партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.