Дуа Липа покупает роскошные дома и носит самые дорогие вещи. За что мир полюбил ее песни и как они приносят ей миллиарды?

Сегодня артисту недостаточно обладать выдающимся талантом, чтобы стать кумиром молодежи. Помимо этого в творчестве он должен поднимать важные социальные вопросы о свободе и равенстве, открыто демонстрируя свою позицию и за пределами зрительного зала.
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