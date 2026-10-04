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Мировое обозрение

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Россиянин внёс в банкомат 180 тысяч рублей и остался без денег

Россиянин внёс в банкомат 180 тысяч рублей и остался без денег

Главное в тезисах: Сбой на 180 тысяч: Житель Екатеринбурга 1 октября внёс через банкомат от 150 до 180 тысяч рублей, но аппарат наличные забрал, а зачисление на дебетовую карту не провёл.

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