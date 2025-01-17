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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Выгоняй шаурму из клуба! Тен Хаг, приди, порядок наведи!» Андронов о Шахине и «Боруссии» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» уступила «Айнтрахту» (0:2) в 18-м туре Бундеслиги. У команды тренера Шахина 3-е поражение подряд и одна победа в 8 последних играх.

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