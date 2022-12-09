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Месси недоволен судейством Матеу Лаоса: «Нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра»

Месси недоволен судейством Матеу Лаоса: «Нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра»

Лионель Месси раскритиковал работу судьи на матче Нидерланды – Аргентина. Арбитр Антонио Матеу Лаос показал 15 желтых карточек в 1/4 финала ЧМ-2022, поставив рекорд чемпионатов мира.

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