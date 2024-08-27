Россия запросила созыв заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия Киеву

В рамках усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной Россия обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой провести экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) по вопросу поставок оружия западным странам на территорию Украины.