Видео: на выставке «Мой Петербург» провели мастер-класс по кибербезопасности

Эксперт отметил, что важно доносить информацию в доступной форме В День комитета по информатизации и связи на выставке «Мой Петербург» специалисты рассказали гостям о цифровых технологиях и защите от мошенников, сообщили сегодня в телеграм-канале выставки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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