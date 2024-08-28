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Петербургский дневник

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Видео: на выставке «Мой Петербург» провели мастер-класс по кибербезопасности

Видео: на выставке «Мой Петербург» провели мастер-класс по кибербезопасности

Эксперт отметил, что важно доносить информацию в доступной форме В День комитета по информатизации и связи на выставке «Мой Петербург» специалисты рассказали гостям о цифровых технологиях и защите от мошенников, сообщили сегодня в телеграм-канале выставки.

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