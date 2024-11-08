Массовое обучение навыкам первой помощи запустили амурские волонтеры

В Амурской области стартовала масштабная программа по обучению навыкам оказания первой медпомощи. Инициатива, запущенная по указу президента России Владимира Путина, позволяет жителям региона пройти курсы и получить сертификаты государственного образца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии