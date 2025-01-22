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Царьград

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Русские специалисты обучили более 900 военных в Центрально-Африканской Республике

Русские специалисты обучили более 900 военных в Центрально-Африканской Республике

Русские военные эксперты подготовили свыше 900 солдат и офицеров в ЦАР в 2024 году. Обучение включало боевую и тактическую подготовку, а также участие в разоружении.

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