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ФедералПресс

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В России с 12 октября введут требования к сейсмобезопасности отделочных материалов

В России с 12 октября введут требования к сейсмобезопасности отделочных материалов

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Минстрой России с 12 октября 2026 года вводит обязательные требования к сейсмобезопасности строительных отделочных материалов.

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