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«Ракет на цели не пожалели». Россия уничтожила «Искандерами» 600-метровую колонну ВСУ, которая ехала в сторону Суджи

«Ракет на цели не пожалели». Россия уничтожила «Искандерами» 600-метровую колонну ВСУ, которая ехала в сторону Суджи

В Сумской области ВС РФ уничтожили 600-метровую колонну ВСУ Российские артиллеристы уничтожили большую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, которая ехала в сторону Суджи Курской области.

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