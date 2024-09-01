«Ракет на цели не пожалели». Россия уничтожила «Искандерами» 600-метровую колонну ВСУ, которая ехала в сторону Суджи

В Сумской области ВС РФ уничтожили 600-метровую колонну ВСУ Российские артиллеристы уничтожили большую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, которая ехала в сторону Суджи Курской области.
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