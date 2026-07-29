Владимир Владимиров сообщил о стабилизации топливного рынка в Ставрополье

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил о нормализации ситуации с топливом в регионе. Потребление бензина вернулось к обычным объемам, а для мониторинга доступности топлива планируется создать интернет-ресурс.
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