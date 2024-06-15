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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры ВС РФ помогли провести военную игру «Победа» юнармейцам Мариуполя

Военные инженеры ВС РФ помогли провести военную игру «Победа» юнармейцам Мариуполя

Всего в игре приняло участие около 60 юнармейцев Мариуполя и близлежащих населенных пунктов. Игра стала отборочным этапом для подготовки к всероссийской игре «Победа» юнармейского движения.

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