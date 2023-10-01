Родители, потерявшие детей в ДТП, выходят на улицы с требованием ужесточить законодательство

Пострадавшие инвалиды, матери и отцы, потерявшие своих детей в авариях на дорогах страны по вине безответственных водителей, организуют сегодня, 1 октября, на площади Великого национального собрания Марш за закон № 24.
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