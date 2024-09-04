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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат Госдумы с Алтая призвала провести в России "демографическую спецоперацию"

Депутат Госдумы с Алтая призвала провести в России "демографическую спецоперацию"

Ее итогом должно стать значительное увеличение количества многодетных семей Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина призвала провести в России "демографическую спецоперацию", итогом которой стало бы увеличение числа многодетных семей.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
..собрать всех репродуктивных женщин, да перетрахать...КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ДЕБИЛЫ В ГОСДУРЕ ?????????????
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17 час.
Федор Родников
..КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ДЕБИЛЫ В ГОСДУРЕ ?????????????-когда этот институт разгонят к чертям собачьим.
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16 час.
Александр Пятнистый
Лучше бы она придумала и претворила в жизнь идею, как содержать многодетные семьи и как многих детей вывести в люди
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10 час.

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