Астрофизики предложили новый способ измерения скорости расширения Вселенной

Примерно 100 лет назад американский астрофизик Эдвин Хаббл, измеряя расстояния до ближайших галактик, заметил, что в спектре их атомного излучения присутствует красное доплеровское смещение — эффект, при котором электромагнитное излучение увеличивает свою длину волны.
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