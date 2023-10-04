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Астрофизики предложили новый способ измерения скорости расширения Вселенной

Астрофизики предложили новый способ измерения скорости расширения Вселенной

Примерно 100 лет назад американский астрофизик Эдвин Хаббл, измеряя расстояния до ближайших галактик, заметил, что в спектре их атомного излучения присутствует красное доплеровское смещение — эффект, при котором электромагнитное излучение увеличивает свою длину волны.

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