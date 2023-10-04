Астрофизики предложили новый способ измерения скорости расширения Вселенной

Примерно 100 лет назад американский астрофизик Эдвин Хаббл, измеряя расстояния до ближайших галактик, заметил, что в спектре их атомного излучения присутствует красное доплеровское смещение — эффект, при котором электромагнитное излучение увеличивает свою длину волны.