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Медведчук назвал одной из ошибок Зеленского политику по законам шоу-бизнеса

Медведчук назвал одной из ошибок Зеленского политику по законам шоу-бизнеса

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук высказал свое мнение о главных ошибках президента Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Александр Глущенко
ну , какие ошибки , если 👇
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17 час.
Александр Глущенко
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17 час.

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