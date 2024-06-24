В Перми спасатели пришли на помощь детям, которых начало уносить течением

В Перми спасены двое детей, которых начало уносить течением во время купания. О происшествии, которое произошло 21 июня в районе бывшего порта, сообщает городская служба спасения на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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