ЛОНДОН (ИА Реалист). После того как уходящий президент США разрешил Джо Байден разрешил киевскому режиму использовать для ударов вглубь России ракеты большой дальности, ВСУ использовали не только американские ATACMS, но и британско-французские Storm Shadow.
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