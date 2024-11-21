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  • Игорь Васиков
    Не пизд..те. Британия запустила, а не эти "принеси-подай, не хрюкай".Киевский режим за...
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Киевский режим запустил британские ракеты Storm Shadow по территории России – СМИ

Киевский режим запустил британские ракеты Storm Shadow по территории России – СМИ

ЛОНДОН (ИА Реалист). После того как уходящий президент  США разрешил Джо Байден разрешил киевскому режиму использовать для ударов вглубь России ракеты большой дальности, ВСУ использовали не только американские ATACMS, но и британско-французские Storm Shadow.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Не пизд..те. Британия запустила, а не эти &quot;принеси-подай, не хрюкай&quot;.
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