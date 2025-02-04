Кочанова о контроле веса: «Это, наверное, самая тяжелая тема в моей спортивной карьере. Кризисы пережила уже много раз»

– Ты сказала, что одарена с точки зрения силовых показателей. Это создает проблемы с весом? – Мне никогда не предлагали менять вид, хотя я часто об этом задумывалась – наверное, физиологически и антропометрически я не идеальная высотница.
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