Австралия назначит спецпредставителя для расследования гибели волонтеров в Газе

Правительство Австралии назначит специального представителя для расследования обстоятельств израильского удара в секторе Газа, в результате которого погибли волонтеры благотворительной организации World Central Kitchen.
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